بريطانيا وفرنسا يدينان الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطن
أدانت بريطانيا وفرنسا هجوم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة هجمي وشنيع ويزيد من سفك الدماء.

وأضافت كوبر في بيان رسمي، الليلة الماضية: "العملية الهجومية الجديدة للجيش الإسرائيلي في غزة همجية وشنيعة، وستتسبب بسفك المزيد من الدماء، وقتل المزيد من المدنيين الأبرياء، وتعريض حياة الرهائن للخطر".

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا أي قيود، والإفراج عن جميع الرهائن، والعمل على مسار نحو سلام دائم ومستدام.

وشددت، على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكدة أن لندن ستواصل التعاون مع شركائها الدوليين لضمان احترام القانون الدولي الإنساني..

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة خطر للغاية، ويعاني سكان القطاع من المجاعة وغياب الوصول إلى الضروريات الأساسية والرعاية الطبية الطارئة.

ودعت الوزارة سلطات الاحتلال إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

