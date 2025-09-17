(صورة):جيش الاحتلال يُعلن فتح ممراً مؤقتاً عبر شارع صلاح الدين لنزوح سكان غزة جنوباً

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، فتح طريق صلاح الدين الواصل شرقاً بين من أقصى شمال قطاع غزة إلى أقصى جنوبه، لخروج السكان من مدينة غزة.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن الجيش أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، حيث سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".وأضاف "في هذه المرحلة، سيتاح الانتقال عبر هذا المسار لمدة 48 ساعة، ابتداءً من اليوم (الأربعاء) 17.09.25 في تمام الساعة 12:00 وحتى يوم الجمعة 19.09.25 الساعة 12:00".وأشار إلى أنه "يجب الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً. التزموا تعليمات قوات الأمن وإشارات المرور".