17 شهيداً في قصف الاحتلال المكثف والمتواصل على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد 17 مواطنا بينهم سبعة في مدينة غزة وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة في قصف الاحتلال على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.كما استشهد مواطن وزوجته الحامل وابنته في قصف الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.وفي حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف عمارة عجور، فيما قصف طائرات الاحتلال منزلا في الشارع الأول في الحي.وأعلنت مصادر طبية يوم أمس، استشهاد 108 في قطاع غزة، معظمهم من شمال القطاع (93)، إضافة إلى 9 من الوسط و6 من الجنوب.