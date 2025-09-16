رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه له دعوة للاجتماع معه في البيت الأبيض.وقال نتنياهو، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية: "ترامب دعاني إلى اجتماع في البيت الأبيض بعد أسبوعين – يوم الإثنين بعد خطابي في الأمم المتحدة".وتابع: "لن نتوقف عن التصعيد العسكري في غزة حتى استعادة الرهائن".من جهته، ذكر ترامب، الثلاثاء، أن حركة (حماس) ستواجه "مشكلة كبيرة إذا استخدمت الرهائن في قطاع غزة دروعا بشرية".وأوضح ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين، أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى بريطانيا في زيارة رسمية: "لقد أعلنوا (حماس) منذ يومين أنهم سيستخدمون الرهائن كدروع بشرية، وهذا أمر لم يحدث منذ فترة طويلة"، وفق قوله.وعند سؤاله عن تأييده العملية التي أطلقتها إسرائيل اليوم على غزة، أجاب ترامب: "لا نملك الكثير من المعلومات بشأن هجوم غزة، لكن ما يمكنني قوله هو أن حماس ستواجه 'مشكلة كبيرة' إذا استخدمت الرهائن دروعا بشرية".ويأتي تصريح ترامب في وقت بدأت فيه إسرائيل عدوانا بريا كبيرا على غزة.وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة، اعتمدت فيها على تمهيد نيراني جوي وبحري، واستخدمت الروبوتات المفخخة قبل دخول فرقتين من الجيش بريا للمناورة داخل المدينة.بالمقابل، عبرت عدة دول عن إدانتها لتوسيع إسرائيل عمليتها العسكرية في مدينة غزة، داعية إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.