مصر تدين عملية احتلال مدينة غزة: غطرسة إسرائيل تضع المنطقة على أعتاب فوضى شاملة

الاحتلال يواصل تدمير المباني السكنية في مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت مصر، مساء الثلاثاء، من أن المنطقة باتت على "أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة" جراء "التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "مصر تدين بأشد العبارات بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، فيما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وتابعت: "يعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة تنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها".

وحذّرت مصر في البيان، من "المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المنطقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "شرع باجتياح مدينة غزة بريا". ويكثّف الاحتلال القصف المدفعي والجوي والنسف عبر روبوتات مفخخة، لإرهاب الأهالي، وإجبارهم على النزوح، ضمن حرب إبادة وتهجير.

وأكدت مصر أن المنطقة "على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء".

وحمّلت "الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد شديد، وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة، وضرورة احترام حقوق الانسان وسياده القانون".

ودعت إلى "اتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب على قطاع غزه، وإنقاذ حياة الفلسطينيين". وشددت مصر على "التبعات الخطيرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على مجمل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

ولفتت إلى "ما تفرضه إسرائيل من حصار ومجاعة على الشعب الفلسطيني في القطاع". ونددت "بما يصاحب العملية العسكرية من تشريد وتنكيل بالسكان الفلسطينيين في القطاع".

