عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة في اليمن

رام الله - دنيا الوطن
شنت طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على ميناء الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد ساعات من إنذار بإخلائه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ويمنية إن 12 غارة جوية استهدفت ثلاثة أرصفة في ميناء الحديدة، في حين أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع أن الدفاعات الجوية "أربكت طائرات العدو وأجبرت بعض تشكيلاتها على مغادرة الأجواء".

وتوعّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين بمواصلة الضربات ودفع ما أسماها أثمانا موجعة عن كل محاولة لاستهداف إسرائيل. وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم ميناء الحديدة لضمان استمرار الحصار البحري والجوي على الحوثيين.

وعن أهداف الضربة قالت إذاعة جيش الاحتلال إنها جاءت ردا على هجمات متكررة شملت إطلاق مسيّرات وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني إلى أن الغارة جاءت لمنع الحوثيين من إعادة تأهيل ميناء الحديدة، زاعمة أن ميناء الحديدة يُستَخدم لنقل أسلحة إيرانية توجّه لعمليات ضد إسرائيل وحلفائها، وأن الهجوم الذي استهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للحوثيين هدفه مواصلة الحصار البحري المفروض على الجماعة منذ الأشهر الأخيرة.

من جانبها، أشارت (القناة الـ12) الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي إلى أن الهدف من الغارة تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع إضافية.

إنذار عاجل

وكان جيش الاحتلال وجّه اليوم الثلاثاء "إنذارا عاجلا" لإخلاء ميناء الحديدة في غرب اليمن من الموجودين والسفن الراسية"، وتوعّد بقصفه في الساعات القريبة.

ويوم الاثنين أعلنت جماعة الحوثي أنها هاجمت إسرائيل بأربع طائرات مسيّرة، ردا على جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع "نفذ سلاح الجو المسيّر في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية"، استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.

وشنّ جيش الاحتلال، الخميس الماضي، غارات على عدة مواقع في اليمن بينها العاصمة صنعاء أسفرت عن استشهاد 46 شخصا على الأقل، حسب الحصيلة الصادرة عن وزارة الصحة في حكومة الحوثيين.

ولاحقا، تعهد الرئيس الجديد للحكومة التي يقودها الحوثيون محمد أحمد مفتاح مواصلة قتال إسرائيل خلال تجمع جماهيري في صنعاء، بعدما قضى سلفه في غارة إسرائيلية على اليمن أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي.

ومنذ بدء إسرائيل حرب الإبادة بقطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 يطلق الحوثيون بانتظام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق باليمن في تموز/ يوليو عام 2024، مستهدفة مرافق حيوية، بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 تموز/ يوليو الماضي، قررت الجماعة تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ "العدو الإسرائيلي"، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أميركي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

