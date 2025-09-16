إسبانيا تنضم إلى دول أوروبية تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" رفضا لمشاركة إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنانضمت إسبانيا إلى أربع دول في التهديد بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن" للأغاني الأوروبية 2026، إذا شاركت دولة الاحتلال الإسرائيلي فيها، رفضا لحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها منذ نحو عامين على قطاع غزة.ونقلا عن التلفزيون الإسباني، فقد قررت إسبانيا الانسحاب من المشاركة في مهرجان يوروفيجن الموسيقي إذا شاركت إسرائيل.وقد انضمت هولندا قبل أيام إلى إيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا في التهديد بالانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2026، إذا شاركت دولة الاحتلال الإسرائيلي فيها.