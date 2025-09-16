"الخارجية القطرية": الرسالة لنتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري إصرار الدوحة على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، مشيراً إلى أن الرسالة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.وقال الأنصاري، إن المفاوضات بشأن صفقة لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.وتابع أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك أثناء زيارته الدوحة اليوم الثلاثاء.وأوضح الأنصاري أن الشيخ تميم بحث مع روبيو الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة، مؤكدا أن علاقة قطر مع الولايات المتحدة إستراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي.وبشأن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة قال المتحدث القطري "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أميركا".