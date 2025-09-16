ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 64,964

شؤون فلسطينية

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,964 شهيدا و165,312 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن 59 شهيدا و386 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من مصابي المساعدات 112 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,497 شهيدًا، وأكثر من 18,294 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، 12,413 شهيدًا  53,271 إصابة.

وسُجلت ثلاث حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينها طفل، ليرتفع العدد إلى 428، منهم 146 طفلا، هذا ومنذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من (IPC)، تم تسجيل 150 حالة وفاة من بينها 31 طفلا.

