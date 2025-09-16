دولي

لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

لوك فريدن - رئيس وزراء لوكسمبورغ
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس وزراء لوكسمبورغ، لوك فريدن ووزير الخارجية كزافييه بيتيل عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين.

ومن المتوقع أن تتخذ لوكسمبورغ القرار النهائي بشأن الاعتراف في وقت لاحق من هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع عدة دول أخرى، بما فيها فرنسا وبلجيكا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل بشأن الحرب، من خلال وقف المدفوعات للبلاد وفرض عقوبات على من وصفتهم بـ"الوزراء المتطرفين" والمستوطنين العنيفين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية ساحقة لصالح "إعلان نيويورك" الذي يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين قبل اجتماعها المقرر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية باعتزام لوكسمبورغ الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرته موقفا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويندرج في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والسلام وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وجددت الوزارة شكرها وتقديرها للدول التي اعترفت بدولة فلسطين، ودعت الدول الأخرى للإقدام على هذا الاعتراف، التزاما بحل الدولتين، واسنادا للإجماع الدولي على وقف الحرب، واحلال السلام.

لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

