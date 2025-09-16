شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف مدينة غزة بغارات عنيفة ويوسّع تفجيره للمنازل والأبراج السكنية

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام غارات عنيفة على مدينة غزة، اشتدت الليلة الماضية وتتواصل حتى اللحظة، بعد توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي وتيرة التدمير عبر قصف المباني أو نسفها، بهدف إجبار المواطنين على النزوح نحو الجنوب.

وبصورة متسارعة، تزداد حصيلة الشهداء والمصابين على مدار الساعة، بسبب تواصل القصف الجوي والمدفعي على العديد من المناطق في قطاع غزة، تحديدا المدينة، حيث ارتفعت الحصيلة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 40 شهيدا، وعشرات المصابين.

وفجرّت قوات الاحتلال خمس مجنزرات مفخخة بأطنان من المتفجرات، لتدمير منازل المواطنين جنوبي حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وتشهد المنطقة الجنوبية من مدينة غزة غارات عنيفة متواصلة.

وفي السياق، أوضح برنامج الأغذية العالمي أن عمليات الإجلاء الإجبارية من مدينة غزة تستنزف موارد العائلات الفلسطينية.

حرب الإبادة على قطاع غزة دخلت يومها الـ711، وسط قصف جوي ومدفعي عنيف طال مختلف الأحياء، وشمل تدمير منازل واستهداف خيام للنازحين، في ظل ظروف تدفع نحو تهجير قسري للمواطنين الذين يفتقرون إلى أماكن آمنة للنزوح.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2".

وصرحت مصادر عسكرية إسرائيلية اليوم إن إسرائيل بدأت المرحلة الرئيسية من عملية برية للسيطرة على مدينة غزة.

ويأتي ذلك في وقت خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أبو ردينة: حرب مدينة غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها

الاحتلال يستهدف مدينة غزة بغارات عنيفة ويوسّع تفجيره للمنازل والأبراج السكنية

&quot;أمامها مهلة قصيرة جدا&quot;.. روبيو يهدّد (حماس) ويطالبها بتسليم السلاح

بالتزامن مع اشتداد الغارات.. كاتس: غزة تحترق ولن نتراجع حتى إكمال المهمة

&quot;الصحة&quot; بغزة: ازدحام شديد بأقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة داخل المدينة

مسؤولون إسرائيليون: الجيش يبدأ عمليته البرية في مدينة غزة

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

ثلاث وفيات نتيجة المجاعة المستمرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

