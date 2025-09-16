شؤون فلسطينية

"أمامها مهلة قصيرة جدا".. روبيو يهدّد (حماس) ويطالبها بتسليم السلاح

"أمامها مهلة قصيرة جدا".. روبيو يهدّد (حماس) ويطالبها بتسليم السلاح
ماركو روبيو - وزير الخارجية الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، من أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمامها "مهلة قصيرة جدا" لقبول اتفاق لوقف إطلاق النار، في حين تكثف إسرائيل قصفها على مدينة غزة.

وقال روبيو لصحفيين أثناء مغادرته إسرائيل متوجها إلى قطر "بدأ الإسرائيليون تنفيذ عمليات في غزة، لذلك نعتقد أن أمامنا مهلة قصيرة جدا للتوصل إلى اتفاق، لم يعد أمامنا أشهر، قد تكون أياما، أو بضعة أسابيع".

وأضاف "خيارنا الأول هو أن تنتهي هذه الأزمة عبر تسوية تفاوضية تقول فيها حماس سنسلم السلاح، ولن نشكل تهديدا بعد الآن".

وقال "كان لقائي بعائلات الرهائن خلال زيارتي للقدس مؤثرا وعلى حماس إطلاق سراح جميع الرهائن أحياء وأمواتا فورا"، مشيرا إلى أن الحرب في غزة طالت بما فيه الكفاية

وفي السياق ذاته، قال روبيو إن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة، رغم الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة من حماس في الدوحة قبل أسبوع.

وصرح روبيو لصحفيين أثناء توجهه إلى الدوحة "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

وقد نقلت (هيئة البث الإسرائيلية) عن روبيو أنه أبلغ مسؤولين كبارا في إسرائيل أن زيارته قطر هدفها استئناف المفاوضات، كما أبلغ "عائلات الرهائن أن الأمر معقد لكن يجري السعي لإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات".

كما ونقلت عنه (القناة 12) الإسرائيلية أنه أبلغ عائلات المحتجزين أن العمل جار لاتفاق شامل رغم سعي حماس للاحتفاظ بعدد منهم، وأن رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي قال، إن قطر معنية بالاستمرار بدور الوساطة ولن تتخلى عنه.

ويزور روبيو الشرق الأوسط وسط توترات متصاعدة بعد أن هاجمت إسرائيل قادة سياسيين تابعين لحركة (حماس) في قطر الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات واسعة النطاق.

وقال قبيل مغادرته إن قطر والولايات المتحدة على وشك الانتهاء من اتفاق مُعزَّز للتعاون الدفاعي.

أخبار ذات صلة

أبو ردينة: حرب مدينة غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها

أبو ردينة: حرب مدينة غزة تصعيد خطير ونطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها

الاحتلال يستهدف مدينة غزة بغارات عنيفة ويوسّع تفجيره للمنازل والأبراج السكنية

الاحتلال يستهدف مدينة غزة بغارات عنيفة ويوسّع تفجيره للمنازل والأبراج السكنية

&quot;أمامها مهلة قصيرة جدا&quot;.. روبيو يهدّد (حماس) ويطالبها بتسليم السلاح

"أمامها مهلة قصيرة جدا".. روبيو يهدّد (حماس) ويطالبها بتسليم السلاح

بالتزامن مع اشتداد الغارات.. كاتس: غزة تحترق ولن نتراجع حتى إكمال المهمة

بالتزامن مع اشتداد الغارات.. كاتس: غزة تحترق ولن نتراجع حتى إكمال المهمة

&quot;الصحة&quot; بغزة: ازدحام شديد بأقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة داخل المدينة

"الصحة" بغزة: ازدحام شديد بأقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة داخل المدينة

مسؤولون إسرائيليون: الجيش يبدأ عمليته البرية في مدينة غزة

مسؤولون إسرائيليون: الجيش يبدأ عمليته البرية في مدينة غزة

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

ثلاث وفيات نتيجة المجاعة المستمرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ثلاث وفيات نتيجة المجاعة المستمرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

جيش الاحتلال يعلن رسمياً بدء تدمير بنى تحتية في مدينة غزة ويدعو السكان لمغادرتها

جيش الاحتلال يعلن رسمياً بدء تدمير بنى تحتية في مدينة غزة ويدعو السكان لمغادرتها

وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن لحماس مواصلة العمل المسلح

وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن لحماس مواصلة العمل المسلح

شاهد: الاحتلال يدمّر برج الغفري في منطقة الميناء غرب مدينة غزة

شاهد: الاحتلال يدمّر برج الغفري في منطقة الميناء غرب مدينة غزة

نتنياهو: نحث سكان مدينة غزة للمغادرة وسنهزم حماس ونتحمل كامل المسؤولية عن هجوم الدوحة

نتنياهو: نحث سكان مدينة غزة للمغادرة وسنهزم حماس ونتحمل كامل المسؤولية عن هجوم الدوحة

لجنة صياغة الدستور المؤقت تنجز مسوّدة نظامها الداخلي وتشكيل لجانها لبمباشرة أعمالها

لجنة صياغة الدستور المؤقت تنجز مسوّدة نظامها الداخلي وتشكيل لجانها لبمباشرة أعمالها

&quot;بن غفير&quot; يخطط لإقامة مستوطنة لأفراد الشرطة الإسرائيليين في شاطئ غزة

"بن غفير" يخطط لإقامة مستوطنة لأفراد الشرطة الإسرائيليين في شاطئ غزة

(هآرتس): جنود إسرائيليون يقرون بقتل مدنيين من طالبي المساعدات الإنسانية في غزة

(هآرتس): جنود إسرائيليون يقرون بقتل مدنيين من طالبي المساعدات الإنسانية في غزة

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

لبنان يعلن توقيف "عملاء لإسرائيل" وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة