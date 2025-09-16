بالتزامن مع اشتداد الغارات.. كاتس: غزة تحترق ولن نتراجع حتى إكمال المهمة

رام الله - دنيا الوطنتباهى وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، صباح الثلاثاء، باشتداد عمليات الإبادة الجماعية في مدينة غزة، قائلا إن "غزة تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد".جاء ذلك في تدوينة عبر منصة شركة (إكس) الأميركية، تزامنا مع اشتداد قصف عدد كبير من البيوت المأهولة على رؤوس سكانها، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.وكتب كاتس: "غزة تحترق. الجيش الإسرائيلي يضرب بقبضة من حديد البنية التحتية الإرهابية، ويقاتل جنوده لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع حتى اكتمال المهمة"، على حد وصفهوتأتي تصريحات كاتس بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف على مدينة غزة وعمليات تفجير روبوتات مفخخة لنسف منازل ومبان سكنية، وسط تقدم محدود لقوات إسرائيلية ضمن خطة احتلال المدينة، ما أسفر منذ فجر الثلاثاء، عن استشهاد 38 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، وفق مصادر طبية وشهود عيان.وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، الثلاثاء، إن الجيش ألقى منشورات على مدينة غزة أنذر الفلسطينيين فيها بالإخلاء.ورغم القصف المكثف، يرفض غالبية الفلسطينيين بمدينة غزة النزوح إلى المناطق الجنوبية وذلك لافتقارها لأدنى مقومات الحياة، فيما عاد عدد كبير من الذين نزحوا للمناطق الجنوبية إلى مدينة غزة جراء الاكتظاظ.وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي من استهدافه للأبراج والعمارات السكنية في غزة في سياسة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تهدف لإجبار الفلسطينيين على النزوح من المدينة إلى مناطق جنوبي القطاع.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.