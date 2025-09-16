"الصحة" بغزة: ازدحام شديد بأقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة داخل المدينة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، إن ازدحام شديد في أقسام الطوارئ في ما تبقى من مستشفيات عاملة في مدينة غزة.وأضافت في تصريح لها، أن الطواقم الطبية تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية المنقذة للحياة.وأشارت إلى أن العجز الشديد في وحدات الدم ومكوناته يفاقم خطورة التدخلات الطارئة للجرحى.من جانبه، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة إن نحو مليون فلسطيني لا يزالون صامدين في مدينة غزة، رغم الضغوط الكبيرة من الجيش الإسرائيلي.