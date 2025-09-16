مسؤولون إسرائيليون: الجيش يبدأ عمليته البرية في مدينة غزة

وأضافت الهيئة أن الغارات العنيفة لم تتوقف منذ ما قبل منتصف الليل، وأن القصف مستمر حاليا، يشمل المدفعية والبوارج الحربية، وسط تصاعد العمليات العسكرية على مختلف مناطق المدينة.



وأفادت (هيئة البث الإسرائيلية) أن عملية التوغل في مناطق من مدينة غزة قد بدأت بالفعل، مصحوبة بـغطاء ناري برا وبحرا وجوا.وقال وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، في تغريدة صباح اليوم: "غزة الآن تحترق"، في إشارة إلى استمرار الهجمات المكثفة والغارات على المدينة.