  • إعلام الاحتلال: نتنياهو طلب الخروج من محكمته الساعة 15:00 بدلا من 18:00 بعد إدخال مغلف له

  • (هيئة البث الإسرائيلية): الجيش يستعد لتصعيد الأوضاع في جبهات أخرى تزامنا مع عمليته في مدينة غزة

  • إذاعة جيش الاحتلال: المرحلة الأولى من عملية مدينة غزة ستستمر عدة أشهر وفقا للجيش

  • الدفاع المدني بغزة: سبع شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين بمحيط ساحة الشوا بحي التفاح

لابيد ينتقد العملية العسكرية في غزة: "بلا هدف سياسي"

يائير لابيد - زعيم المعارضة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المعارضة يائير لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".

وأضاف لبيد: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا".

وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، صباح الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية " عربات جدعون 2". 

&quot;الصحة&quot; بغزة: ازدحام شديد بأقسام الطوارئ فيما تبقى من مستشفيات عاملة داخل المدينة

مسؤولون إسرائيليون: الجيش يبدأ عمليته البرية في مدينة غزة

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية

ثلاث وفيات نتيجة المجاعة المستمرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليلة دامية.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة

جيش الاحتلال يعلن رسمياً بدء تدمير بنى تحتية في مدينة غزة ويدعو السكان لمغادرتها

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

نتنياهو: نحث سكان مدينة غزة للمغادرة وسنهزم حماس ونتحمل كامل المسؤولية عن هجوم الدوحة

لجنة صياغة الدستور المؤقت تنجز مسوّدة نظامها الداخلي وتشكيل لجانها لبمباشرة أعمالها

بلدية غزة تحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة على القطاع

(القناة 12): تقديرات الجيش بأن احتلال مدينة غزة يستغرق 6 أشهر

موقع (واللا): تحذيرات من تأثير احتلال غزة على اقتصاد إسرائيل

80 منظمة دولية تطالب بفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل مخماس شرق القدس

مدير مجمع الشفاء الطبي: لا قدرة للمستشفيات على التعامل مع وضع غزة

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة

