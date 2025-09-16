لابيد ينتقد العملية العسكرية في غزة: "بلا هدف سياسي"

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المعارضة يائير لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".وأضاف لبيد: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا".وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، صباح الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية " عربات جدعون 2".