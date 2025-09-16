ليلة دامية.. شهداء وإصابات بقصف الاحتلال المكثف والمتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 38 مواطنا برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم.وأفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بوصول ثمانية شهداء معظمهم أشلاء بينهم أطفال ونساء ونحو 40 إصابة إلى الشفاء استهداف الاحتلال مربعا سكنيا في محيط منطقة الأمن العام شمال غرب مدينة غزة.كما تم انتشال شهيدين من الأطفال ومصابين ونقلهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة مسعود قرب ساحة الشوا بحي الدرج شرق مدينة غزة وما زال عدد من المواطنين تحت الركام.وتم انتشال أربعة شهداء ومصابين ونقلهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.وأعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وصول ثلاثة شهداء ومصابين إلى المستشفى جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية بمخيم دير البلح.كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات، استقبال سبعة شهداء، إضافة إلى 20 إصابة، جراء قصف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع، إلى جانب استهدافات أخرى في وسط القطاع.