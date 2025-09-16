نتنياهو: بدأنا عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قوله إن الجيش بدأ عملية عسكرية واسعة في مدينة غزة، معلنا الدخول في مرحلة حاسمة.وأوضح نتنياهو في تصريح له قبل دخوله جلسة محاكمته أن اليوم قد يشهد حدوث أمور مهمة.وكثف جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع.من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، في بيان له "بدء تدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس في مدينة غزة"، واصفًا المنطقة بأنها "ساحة قتال خطيرة".وحذّر جيش الاحتلال سكان المدينة من أن البقاء فيها "يعرضهم للخطر"، داعيًا إياهم إلى الانتقال في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام.وزعم الاحتلال إلى أن أكثر من 40% من سكان مدينة غزة غادروا بالفعل حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم..