جيش الاحتلال يعلن رسمياً بدء تدمير بنى تحتية في مدينة غزة ويدعو السكان لمغادرتها

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، في بيان له "بدء تدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس في مدينة غزة"، واصفًا المنطقة بأنها "ساحة قتال خطيرة".وحذّر جيش الاحتلال سكان المدينة من أن البقاء فيها "يعرضهم للخطر"، داعيًا إياهم إلى الانتقال في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق الواقعة جنوب وادي غزة، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام.وزعم الاحتلال إلى أن أكثر من 40% من سكان مدينة غزة غادروا بالفعل حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.