وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن لحماس مواصلة العمل المسلح

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحفي في القدس المحتلة مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إن حركة (حماس) لا يمكنها مواصلة العمل المسلح وتهديد السلام والاستقرار، مؤكداً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بذلك.وأضاف روبيو أن صداقة إسرائيل مع الولايات المتحدة تتعدى السلام إلى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، مشدداً على أن سكان غزة يستحقون مستقبلاً أفضل، وهذا لن يتحقق إلا بتدمير حماس.واتهم وزير الخارجية الأميركي، حركة (حماس) باستخدام سكان غزة دروعاً بشرية، مؤكداً أنها "تنظيم إرهابي وعليها تسليم سلاحها"، وأنها "يجب أن تنتهي كجهة مسلحة تهدد استقرار المنطقة، ولا فرصة للسلام دون ذلك".وبشأن إيران، قال روبيو إن حصولها على سلاح نووي "مخاطرة لا يمكن القبول بها"، مشيراً إلى أن إسرائيل "تواصل تفعيل كل وسائل الضغط عليها"، وأن إيران "تملك صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تهدد استقرار المنطقة وأوروبا".وأوضح أن تركيز إسرائيل ينصب حالياً على الدور الذي يمكن أن تؤديه قطر في إبرام صفقة في غزة، مضيفاً أن "شعب غزة يستحق مستقبلاً أفضل لا يمكن تحقيقه قبل تحرير الرهائن وزوال حماس".وأكد روبيو أن "خطوات الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة لا تقربنا من الحل وتعزز موقف حماس"، محذراً الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من أن "إسرائيل سترد على خطوتهم".