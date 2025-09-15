شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يدمّر برج الغفري في منطقة الميناء غرب مدينة غزة

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بعدد من الصواريخ، برج الغفري غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق، وصف وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الهجمات على مدينة غزة بـ"إعصار هوريكان"، فيما يواصل الجيش، منذ الفجر، تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية ومدارس أممية.

وقال كاتس، في تدوينة عبر منصة شركة (إكس) الأمريكية: "إعصار هوريكان مستمر في ضرب غزة، وانهار برج النور الإرهابي، واضطر سكان غزة إلى الإخلاء والنزوح جنوبا"، على حد زعمه.

وأمس، دمر جيش الاحتلال برج الجندي المجهول، وبرج مهنا  في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن تشريد مئات الفلسطينيين الموجودين داخله وفي خيام ملاصقة له.

ومنذ فجر السبت، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية وثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، ضمن خطته لاحتلال المدينة بالكامل، في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع بدعم أمريكي.

 

