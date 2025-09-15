نتنياهو: نحث سكان مدينة غزة للمغادرة وسنهزم حماس ونتحمل كامل المسؤولية عن هجوم الدوحة

شؤون فلسطينية

بنيامين نتنياهو - رئيس وزراء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
عقد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا في القدس المحتلة إلى جانب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أدلى خلاله بعدة تصريحات حول الأوضاع في غزة والعلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو إن حكومته "تحث سكان مدينة غزة على المغادرة، إلا أن حركة حماس تمنعهم من ذلك"، مشيرًا إلى أن "المباني التي يتم تدميرها في غزة تُستخدم كمعاقل لحماس"، مؤكدًا أنه "لا حصانة للإرهابيين في أي مكان".

وأضاف أن "الهجمة الإسرائيلية في الدوحة هي رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء ولكن لا يمكنهم الهرب"، واصفًا قصف الولايات المتحدة لمنشآت إيران النووية بأنه "كان قرارًا حكيمًا".

وشدد نتنياهو على أن "إسرائيل لا تملك حليفًا أفضل من الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن حكومته "ملتزمة بإعادة الرهائن من غزة، وأنه يجب هزيمة حركة حماس وضمان عدم قدرتها على تحويل غزة إلى مصدر تهديد لإسرائيل".

وانتقد نتنياهو بعض الحكومات التي قال إنها "ضعيفة وتضغط على إسرائيل بسبب ضغوط الأقليات فيها"، مضيفًا أن "الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة أحادية الجانب، وسيقابل بخطوات أحادية من قبل إسرائيل".

كما أشاد بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قائلًا إنه "جعل العالم أفضل، وهو أعظم صديق لإسرائيل".

وأكد أن "قرار قصف قادة حماس في قطر كان قرارًا إسرائيليًا مستقلًا، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم"، مشددًا على أن "مسيرة تشارلي كيرك الذي اغتيل في ولاية يوتا يجب أن تستمر".

وأشار نتنياهو إلى وجود "مشكلة مشتركة مع الولايات المتحدة وأوروبا، تتمثل في محاولات تقويض الديمقراطية"، معتبرًا أن "العنف السياسي يتصاعد وأن الديمقراطية باتت محل تهديد"، خاتمًا بالقول إن "هناك نفاقًا دوليًا في إدانة إسرائيل"

