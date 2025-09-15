"بن غفير" يخطط لإقامة مستوطنة لأفراد الشرطة الإسرائيليين في شاطئ غزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال مراسم نظمتها الشرطة اليوم، الإثنين، بمناسبة "عيد رأس السنة العبرية"، إنه يخطط لإقامة حيّ سكني لأفراد الشرطة الإسرائيلية في غزة.وأضاف أن هذا الحي سيقام "في أحد أجمل الأماكن في الشرق الأوسط. سننهي الهزيمة في غزة، ونقيم هناك حيا فاخرا لأفراد الشرطة عند شاطئ البحر، وفي مكان مثالي". وصفق ضباط وأفراد الشرطة الحاضرين لبن غفير.وتابع بن غفير أن هذا الحي سيكون مستوطنة إسرائيلية في غزة، وزعم أن "الاستيطان يجلب الأمن، وحان الوقت لاستيطان يهودي في غزة. وهذا لن يكون مجرد سكن، هذا سيكون رمزا لإيماننا ورؤيتنا.وفيما لم تقرر الحكومة الإسرائيلية خطة للاستيطان في قطاع غزة، ادعى بن غفير أن "هذا (الاستيطان) سيكون في المنطقة الأجمل في الشرق الأوسط. ولدينا مهمة، ونحن نتمنى أن يحتل الجنود الإسرائيليون غزة وأن ندفع الهجرة الطوعية" أي طرد الغزيين من القطاع.وادعى بن غفير أنه سيقيم هناك "حيا فاخرا لأفراد الشرطة، مع مبان شاهقة تشمل كافة الكماليات". وتابع "حان الوقت لتشجيع الهجرة، وحان الوقت للمصادقة على عقوبة إعدام للمخربين. وهذا صحيح ولائق وأخلاقي وحقيقي".