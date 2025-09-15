بلدية غزة تحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة على القطاع

رام الله - دنيا الوطنحذرت بلدية غزة من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية في المدينة جراء تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، وما خلّفته من دمار واسع في البنية التحتية، وتكدس كبير للنفايات في الشوارع والمكبات، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية.وأوضحت البلدية أن الأزمة تتفاقم يومياً بفعل تراكم النفايات وانعدام كميات المياه الكافية، إلى جانب تسرب المياه العادمة نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي.وأضافت أن الجهود المبذولة لجمع النفايات تواجه عوائق كبيرة بسبب نقص الوقود والآليات، فضلاً عن منع الوصول إلى المكب الرئيس شرق المدينة.وأكدت أن هذه الأوضاع تنذر بمخاطر كبيرة على الصحة العامة وانتشار الأوبئة والأمراض في ظل غياب المقومات الأساسية للحياة.وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة، ودعم جهودها في التخفيف من الكارثة عبر توفير الاحتياجات الطارئة والحد من المخاطر الصحية المتزايدة.