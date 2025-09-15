شؤون فلسطينية

80 منظمة دولية تطالب بفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية

80 منظمة دولية تطالب بفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت أكثر من 80 منظمة دولية غير حكومية، من بينها "أوكسفام" و"رابطة حقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، الدول والشركات، وخصوصاً الأوروبية منها، بإنهاء أشكال تعاملاتها التجارية كافة مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر تحت عنوان: "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تُمكِّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية"، شاركت في إعداده منظمات مثل رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام.

وأكد التقرير أن استمرار بعض الشركات والمؤسسات الأجنبية في مزاولة أنشطتها داخل المستعمرات، يسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد.

وسلّط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأوروبية، التي تسهم في دعم اقتصاد المستعمرات من خلال بيع منتجاتها داخل إسرائيل.

وطالب التقرير الدول، خصوصاً أعضاء الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بفرض حظر صريح على أي نشاط تجاري أو استثماري يتعلق بالمستعمرات، بما يشمل تقديم الخدمات والتمويل.

كما دعا إلى منع المؤسسات المالية من تقديم قروض للشركات التي تنخرط في مشاريع داخل المستعمرات.

يأتي هذا التقرير بعد تقرير سابق قدمته في يوليو/تموز الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبيّن تقرير ألبانيزي، الذي حمّل عنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أن الشركات الأجنبية تسهم في دعم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، واستبدالهم سكان المستوطنات.

وأكدت المقررة الأممية أن تمويل هذه الأنشطة يجري عبر المصارف وشركات التأمين، في حين تشارك منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية في عملية التطبيع معها، وأشارت إلى أن المستهلكين يمتلكون القدرة على محاسبة هذه الشركات عبر خياراتهم الشرائية.

أخبار ذات صلة

(هآرتس): جنود إسرائيليون يقرون بقتل مدنيين من طالبي المساعدات الإنسانية في غزة

(هآرتس): جنود إسرائيليون يقرون بقتل مدنيين من طالبي المساعدات الإنسانية في غزة

بلدية غزة تحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة على القطاع

بلدية غزة تحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة على القطاع

(القناة 12): تقديرات الجيش بأن احتلال مدينة غزة يستغرق 6 أشهر

(القناة 12): تقديرات الجيش بأن احتلال مدينة غزة يستغرق 6 أشهر

موقع (واللا): تحذيرات من تأثير احتلال غزة على اقتصاد إسرائيل

موقع (واللا): تحذيرات من تأثير احتلال غزة على اقتصاد إسرائيل

80 منظمة دولية تطالب بفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية

80 منظمة دولية تطالب بفرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل مخماس شرق القدس

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل مخماس شرق القدس

مدير مجمع الشفاء الطبي: لا قدرة للمستشفيات على التعامل مع وضع غزة

مدير مجمع الشفاء الطبي: لا قدرة للمستشفيات على التعامل مع وضع غزة

&quot;الصحة&quot;: نقص الأدوية في غزة بلغ مستويات كارثية

"الصحة": نقص الأدوية في غزة بلغ مستويات كارثية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل مخماس شرق القدس

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل مخماس شرق القدس

استشهاد عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في الرام شمال القدس

استشهاد عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في الرام شمال القدس

الفصائل والقوى الفلسطينية توجّه رسالة إلى قمة الدوحة

الفصائل والقوى الفلسطينية توجّه رسالة إلى قمة الدوحة

&quot;التربية&quot; تعلن تسجيل طلبة الثانوية العامة من قطاع غزة مواليد 2007

"التربية" تعلن تسجيل طلبة الثانوية العامة من قطاع غزة مواليد 2007

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 64,871

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 64,871

مستوطنون يقتحمون قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة

مستوطنون يقتحمون قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

غزة: وفاتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: وفاتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

لبنان يعلن توقيف &quot;عملاء لإسرائيل&quot; وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

لبنان يعلن توقيف "عملاء لإسرائيل" وتفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

قطر: عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض ويشجّعها العجز الدولي

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة