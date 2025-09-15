الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل مخماس شرق القدس

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بوابة حديدية عند مدخل بلدة مخماس شمال شرق القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام الأخيرة من نصب البوابات الحديدية عند مداخل القرى والبلدات المحيطة مدينة القدس.تجدر الإشارة إلى أن عدد الحواجز والبوابات الحديدية، التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وصل إلى أكثر من 898 حاجزا عسكريا وبوابة حديدية، منها 18 بوابة حديدية نصبها الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2025، منها (146) بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.