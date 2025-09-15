مدير مجمع الشفاء الطبي: لا قدرة للمستشفيات على التعامل مع وضع غزة

رام الله - دنيا الوطنشدد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، على أن المستشفيات في القطاع ممتلئة بأكثر من قدرتها الاستيعابية وليس لها القدرة على التعامل مع الوضع.وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن "القتل هو السمة السائدة في غزة والمضادات الحيوية نفدت".من جانبها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يُجبر السكان في محافظة غزة على النزوح القسري تحت القصف، ويدفعهم نحو "معسكرات تركيز" مكتظة في منطقة المواصي، والتي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء وخدمات صحية، وتشهد انتشاراً خطيراً للأمراض.وأضافت الوزارة أن النازحين قسراً يتعرضون للاستهداف المباشر والقتل عند تواجدهم في هذه المناطق أو خلال محاولتهم مغادرتها.وأكدت أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الإنسانية والدولية.