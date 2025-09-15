لازاريني: إسرائيل قصفت 10 مبانٍ لـ(أونروا) بمدينة غزة بينها سبع مدارس خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنأعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن إسرائيل قصفت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط، 10 مبانٍ تابعة للوكالة بمدينة غزة، بينها سبع مدارس، وعيادتين، تُستخدمان حاليًا كملاجئ لآلاف النازحين.ومنذ أيام، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد في أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية، في وقت تحذّر منظّمات حقوقية من أن الهدف هو دفع الأهالي قسرًا إلى النزوح جنوبًا، ضمن مخطط إسرائيلي أميركي أوسع، لتهجيرهم خارج القطاع.وأضاف لازاريني في تدوينة للمنظمة عبر منصة "إكس"، أنه لا مكان ولا أحد آمن في مدينة غزة وشمالها، حيث تتزايد حدة الغارات الجوية، ما يجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح، نحو المجهول.وفي تعليقه على الوضع بمدينة غزة، قال: "اضطررنا لإيقاف الرعاية الصحية بمخيم الشاطئ، وهو الوحيد المتاح شمال وادي غزة، فيما تعمل خدماتنا الحيوية للمياه والصرف الصحي الآن بنصف طاقتها فقط".وتابع المسؤول الأممي: "في الأيام الأربعة الماضية فقط، استهدفت 10 مباني تابعة للأونروا في مدينة غزة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.