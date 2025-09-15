ترامب: قطر حليف رائع جداً وعلى إسرائيل أن تكون حذرة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر تعتبر "حليفًا عظيمًا" للولايات المتحدة، وحذّر إسرائيل من اتخاذ إجراءات غير مدروسة بعد الضربة الجوية التي وجهتها إلى الدوحة.وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين يوم الأحد، ردًّا على سؤال حول رسالته لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن الضربات الإسرائيلية على قطر.وقال: "إسرائيل يجب أن تكون حذرة جدًا جدًا في تحركاتها المقبلة. عليهم التعامل مع مسألة حماس، لكن قطر كانت وما زالت حليفًا مهمًا للولايات المتحدة. كثير من الناس لا يعلمون ذلك".وفي وقت سابق، وجّه ترامب انتقادا نادرا لنتنياهو عقب الغارات الجوية التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر، ساعيا للنأي بنفسه عن ضربة وجّهها حليف لبلاده إلى آخر.واعتمد ترامب حيال رئيس الوزراء الإسرائيلي لهجة غير معهودة، بعدما وفّر له دعما غير محدود منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير.ولم يخف الرئيس الأمريكي عدم ارتياحه للضربة، مؤكدا أنه حاول وقفها لكن "للأسف كان الأوان قد فات". ونفى ترامب على منصته تروث سوشال أن يكون قد اضطلع بأيّ دور في الضربة، مؤكدا أنّ قرار شنّها اتّخذه نتنياهو.وتابع "أرى قطر حليفة وثيقة وصديقة للولايات المتحدة، وأشعر بسوء بالغ جراء مكان الهجوم".