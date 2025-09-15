بمشاركة الرئيس عباس: قمة عربية إسلامية طارئة بالدوحة اليوم لبحث الهجوم الاسرائيلي على قطر

رام الله - دنيا الوطنتنطلق، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وتبحث القمة التي تبدأ أعمالها الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت فلسطين، الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يوم التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري.وكان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، قد عقدوا أمس الأحد في الدوحة اجتماعاً تحضيرياً، ناقشوا خلاله مشروع البيان الختامي الذي سيُعرض على القادة في القمة اليوم.