الاحتلال يواصل تدمير أبراج وعمارات مدينة غزة ويُجبر سكانها على النزوح

رام الله - دنيا الوطنيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع المحاصر، تمهيداً لاقتحام المدينة المكتظة بالنازحين والسكان، في وقت تواصل فيه الحكومة اليمينية المتطرفة رفض عروض التفاوض للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.وفي هذا السياق، دمّر جيش الاحتلال منذ صباح أمس الأحد 16 مبنى في مدينة غزة، بينها ثلاثة أبراج سكنية. فقد استهدفت الطائرات الحربية برج الجندي المجهول السكني في حي الرمال غربي المدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. كما قصفت برج الكوثر في حي الرمال الجنوبي، ومبنى شراب في الحي ذاته، وأظهرت الصور اللحظات الأولى للقصف.وامتد القصف إلى حي تل الهوى جنوب غربي غزة، حيث دُمّر برج مهنا السكني، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية، إضافة إلى تضرر خيام النازحين القريبة، كما دُمّر مبنى الربيع في الحي نفسه.وبذلك يكون جيش الاحتلال قد دمّر خلال أيام قليلة تسعة أبراج سكنية في مدينة غزة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان قسراً من المدينة.وتسبب القصف الإسرائيلي المكثف للأبراج والمباني في مدينة غزة واشتداد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية بنزوح مئات العائلات الفلسطينية نحو مناطق وسط وجنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.وفي الإطار ذاته قالت صحيفة (هآرتس) إن الجيش الإسرائيلي هدد بتدمير مبنى في مدينة غزة تُخزن فيه آلاف الأبحاث الأثرية، في حين تتواصل أوامر الاحتلال بإخلاء أبراج في غزة.