شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عشرات المواطنين، منذ فجر اليوم الاثنين، برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلتي أبو ليلة وأبو قينص في شارع الجلاء غربي مدينة غزة.وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة مواطنين استشهدوا بينهم 3 أطفال، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.وأشارت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلين بحي الشيخ رضوان شمالا.وأشارت إلى ارتقاء شهيد برصاص جيش الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع.ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي على شمال مخيم النصيرات.وحسب المصادر الطبية، بلغت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 17 شهيدا.وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 64,871 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 164,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.