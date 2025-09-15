شؤون فلسطينية

شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد وأصيب عشرات المواطنين، منذ فجر اليوم الاثنين، برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلتي أبو ليلة وأبو قينص في شارع الجلاء غربي مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ستة مواطنين استشهدوا بينهم 3 أطفال، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلين بحي الشيخ رضوان شمالا.

وأشارت إلى ارتقاء شهيد برصاص جيش الاحتلال في منطقة المغراقة وسط القطاع.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي على شمال مخيم النصيرات.

وحسب المصادر الطبية، بلغت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 17 شهيدا.

وفي السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 64,871 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 164,610 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مدير مجمع الشفاء الطبي: لا قدرة للمستشفيات على التعامل مع وضع غزة

&quot;الصحة&quot;: نقص الأدوية في غزة بلغ مستويات كارثية

زامير لأعضاء (كنيست): نتنياهو لا يخبركم بالمراحل المقبلة في غزة

استشهاد عامل برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في الرام شمال القدس

لازاريني: إسرائيل قصفت 10 مبانٍ لـ(أونروا) بمدينة غزة بينها سبع مدارس خلال أيام

بمشاركة الرئيس عباس: قمة عربية إسلامية طارئة بالدوحة اليوم لبحث الهجوم الاسرائيلي على قطر

الاحتلال يواصل تدمير أبراج وعمارات مدينة غزة ويُجبر سكانها على النزوح

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;التربية&quot; تعلن تسجيل طلبة الثانوية العامة من قطاع غزة مواليد 2007

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 64,871

مستوطنون يقتحمون قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

غزة: وفاتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يهدّد بتدمير مبنى في غزة يضم آلاف القطع الأثرية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الرام شمال القدس

شاهد: الاحتلال يدمّر برج الكوثر في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

