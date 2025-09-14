دولي

أستراليا تشهد التظاهرة رقم 100 احتجاجا على مجازر الاحتلال ضد قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
 شهدت أستراليا، اليوم الأحد، التظاهرة رقم 100 التي تُقام في المدن الكبرى بالبلاد كل أسبوع، وفي مقدمتها مدينة ملبورن، احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مكتبة الولاية في وسط مدينة ملبورن ثاني أكبر مدينة أسترالية، مطالبين بوقف فوري لهجمات إسرائيل على غزة، وبفرض الحكومة الأسترالية عقوبات على إسرائيل.

وبعد إلقاء الكلمات، تحولت التظاهرة إلى مسيرة باتجاه وسط المدينة حاملين لافتات كُتب عليها: "إسرائيل دولة إرهابية" و"أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"الصهيونية هي الإرهاب" و"أوقفوا قتل الأطفال" و"عقوبات فورية على إسرائيل" و"إسرائيل تقتل طفلا كل ساعة".

