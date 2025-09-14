"التربية" تعلن تسجيل طلبة الثانوية العامة من قطاع غزة مواليد 2007

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2025 للطلبة النظاميين من مواليد 2007/ الدورة الأولى، داخل قطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان: نعلن لطلبة الثانوية العامة 2025 داخل قطاع غزة للطلبة النظاميين من مواليد 2007/ الدورة الأولى، والذين أنهوا الصف الحادي عشر في عام 2023/2024، والتحقوا في الصف الثاني عشر بداية عام 2024/2025، عن بدء عملية التسجيل من صباح غد الاثنين، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الأربعاء 24/9/2025.لمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: