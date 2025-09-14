شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 64,871

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,871 شهيدا و164,610 إصابات، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن 68 شهيدا و346 إصابة، وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن عدد من المفقودين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

فيما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 10 شهداء و8 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,494 شهيدا وأكثر من 18,135 إصابة.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الى 422 منهم 145 طفلا.

