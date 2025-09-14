إغلاق المجال الجوي في مطار رامون الإسرائيلي بعد تسلل مسيّرة يمنية

رام الله - دنيا الوطنأغلقت إسرائيل، الأحد، المجال الجوي في منطقة مطار رامون (جنوب)، جراء هجوم بطائرة مسيرة قالت إنها "أُطلقت من اليمن"، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.وقال جيش الاحتلال في بيان: "تم تفعيل صفارات الإنذارات بشأن تسلل طائرة معادية (مسيرة) في منطقة بئير أورا (في وادي عربة)، ويتم فحص التفاصيل".من جانبها، قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مطار رامون (شمال إيلات) بعد تسلل طائرة مسيرة".وأفادت (القناة 12) الإسرائيلية بتعليق حركة هبوط وإقلاع الطائرات من المطار حتى إشعار آخر.ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال في بيان منفصل "اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة وادي عربة".وأضاف: "فُعّلت إنذارات بسبب الخشية من سقوط شظايا الصاروخ الاعتراضي".وتهاجم جماعة الحوثي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.