عاجل

  • شهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال ديوان عائلة بكر في شارع عايدية غرب مدينة غزة

  • جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة

شؤون فلسطينية

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير مع الدول ومراكز صنع القرار فيها ومكونات المجتمع الدولي السياسية والقانونية التصعيد الحاصل في حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية، وفرصة تجسيدها على الأرض، خاصة في ظل الإجماع الدولي الملموس على تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الممكن لحل الصراع.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وفي مقدمتها تركيب المزيد من البوابات الحديدية على ما تبقى من مداخل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية ومخيماتها، إصدار أوامر احتلالية بتجريف 200 دونم من أراضي المواطنين في طولكرم، بحجج وذرائع واهية.

 كما تنظر بخطورة لتشديد الخنق المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وما يشهده قطاع غزة من جرائم إبادة وتجويع وتهجير وتفاخر إسرائيلي علني بمخططات فصله عن الضفة الغربية المحتلة، هذا في ظل شق المزيد من الطرق الاستيطانية وبناء البؤر العشوائية وتكثيف ما بات يعرف بالاستيطان الرعوي، واستباحة المستعمرين لأكثر من 60٪؜ من الضفة الغربية المحتلة.

ورحبت الوزارة مجدداً بالإجراءات التي اتخذتها عديد الدول خاصة الأوروبية ضد الاستعمار، ورموزه، وجمعياته، ومن يقف خلفه، فإنها تعتبرها غير كافية ولا ترتقي لمستوى وحجم التحديات التي تواجهها دولة فلسطين.

 وبهذا الصدد، طالبت بتكثيف العقوبات الدولية والإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وإجبارها على وقف جرائمها بحق شعبنا، وجميع خطواتها أحادية الجانب التي تهدد بتفجير ساحة الصراع، والمنطقة برمتها.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة

مستوطنون يقتحمون قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

غزة: وفاتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة: وفاتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يهدّد بتدمير مبنى في غزة يضم آلاف القطع الأثرية

جيش الاحتلال يهدّد بتدمير مبنى في غزة يضم آلاف القطع الأثرية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الرام شمال القدس

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الرام شمال القدس

شاهد: الاحتلال يدمّر برج الكوثر في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

شاهد: الاحتلال يدمّر برج الكوثر في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

تنديداً بحرب الإبادة على غزة: آلاف الفنانين العالميين يقاطعون السينما الإسرائيلية

تنديداً بحرب الإبادة على غزة: آلاف الفنانين العالميين يقاطعون السينما الإسرائيلية

مصادر طبية: شح كبير في المحاليل والأصناف المخبرية في قطاع غزة

مصادر طبية: شح كبير في المحاليل والأصناف المخبرية في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة

مستوطنون يقتحمون قرى وبلدات شمال محافظة رام الله والبيرة

&quot;الخارجية&quot; تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف حرب الاحتلال على مكونات الدولة الفلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الرام شمال القدس

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الرام شمال القدس

تنديداً بحرب الإبادة على غزة: آلاف الفنانين العالميين يقاطعون السينما الإسرائيلية

تنديداً بحرب الإبادة على غزة: آلاف الفنانين العالميين يقاطعون السينما الإسرائيلية

انطلاق أول سفن أسطول الصمود من تونس إلى قطاع غزة

انطلاق أول سفن أسطول الصمود من تونس إلى قطاع غزة

إصابات باقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس

إصابات باقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس

الصحة بغزة: نقص خطير بوحدات الدم وتراجع حملات التبرع لتفشي المجاعة

الصحة بغزة: نقص خطير بوحدات الدم وتراجع حملات التبرع لتفشي المجاعة

مستوطنون يهاجمون تجمعاً بدوياً قرب بلدة جبع شرق القدس المحتلة

مستوطنون يهاجمون تجمعاً بدوياً قرب بلدة جبع شرق القدس المحتلة

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة