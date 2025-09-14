عاجل

  • شهداء ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال ديوان عائلة بكر في شارع عايدية غرب مدينة غزة

  • جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مبنى يؤوي نازحين في الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة

غزة: وفاتان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

جانب من معاناة الأطفال في ظل المجاعة على قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت مستشفيات قطاع غزة حالتي وفاة، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 422، من بينها 145 طفلا.

ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، سُجّلت 144 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلا.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

