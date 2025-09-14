شاهد: الاحتلال يدمّر برج الكوثر في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطندمّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بعدد من الصواريخ، برج الكوثر السكني الذي يضم عدداً كبيراً من النازحين في حي تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.وأمس، وصف وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الهجمات على مدينة غزة بـ"إعصار هوريكان"، فيما يواصل الجيش، منذ الفجر، تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية ومدارس أممية.وقال كاتس، في تدوينة عبر منصة شركة (إكس) الأمريكية: "إعصار هوريكان مستمر في ضرب غزة، وانهار برج النور الإرهابي، واضطر سكان غزة إلى الإخلاء والنزوح جنوبا"، على حد زعمه.وأمس، دمر جيش الاحتلال برج "النور" السكني في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن تشريد مئات الفلسطينيين الموجودين داخله وفي خيام ملاصقة له.ومنذ فجر السبت، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية وثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، ضمن خطته لاحتلال المدينة بالكامل، في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع بدعم أمريكي.