مصادر طبية: شح كبير في المحاليل والأصناف المخبرية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، عن شح كبير في المحاليل والأصناف المخبرية، والضرورة ملحة لتوفيرها.وأوضحت، أن وحدة المختبرات وبنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص شديد في المحاليل ومستهلكات الفحوصات المُنقذة للحياة، ومحاليل فحوصات "أملاح الدم"، وغازات الدم، وفحص الفيروسات غير مُتوفرة، وهو ما يعيق اتمام الفحوصات للمرضى والجرحى.تجدر الإشارة إلى أن أغلب الأدوية والمهام الطبية في قطاع غزة رصيدها صفر، بسبب استمرار عدوان الاحتلال بحق أبناء شعبنا، واستهدافه المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية.