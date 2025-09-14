"الإعلامي الحكومي" بغزة: الاحتلال يضلل الرأي العام ويستهدف المدنيين بهدف الإبادة والتهجير القسري





وطالب في بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك الجدي لوقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه وفق قواعد القانون الدولي.





رام الله - دنيا الوطناتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، الجيش الإسرائيلي بممارسة "سياسات تضليل وكذب" في خطاباته الموجهة للرأي العام المحلي والدولي، مؤكداً أنه يدّعي استهداف المقاومة بينما ينفذ قصفاً ممنهجاً ضد الأبراج السكنية والمدارس والمؤسسات المدنية بهدف "الإبادة والتهجير القسري".وأوضح المكتب في بيان، أن "الوقائع الميدانية تثبت أن الاحتلال يتعمد، ووفق منهجية واضحة، قصف المدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الطبية، وتدمير الأبراج والعمارات السكنية، وخيام النازحين، إضافة إلى استهداف مقار مؤسسات مختلفة بينها دولية تعمل في المجال الإنساني". وأضاف أن الاحتلال "يحاول تبرير جرائمه عبر ترويج سرديات مضللة"، بينما الحقائق تكشف عمليات قتل وتدمير وتهجير لا علاقة لها بما يروجه من ذرائع "زائفة".وأكد البيان أن ما يعلنه الاحتلال بشأن "القضاء على المقاومة" ليس سوى "غطاء زائف" يخفي جرائم إبادة جماعية وقتلاً ممنهجاً وتدميراً شاملاً وتهجيراً قسرياً، وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موثقة تستوجب الملاحقة أمام المحاكم الدولية.وحمّل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول المنخرطة في "الإبادة"، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي وصفها بأنها "من الأفظع في التاريخ الحديث".