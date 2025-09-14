عاجل

  • جيش الاحتلال يطالب بإخلاء برج مهنا بالقرب من مفترق المالية في حي تل الهوى في غزة تمهيداً لقصفه

  • (أونروا): القصف الإسرائيلي على شمال غزة أجبر الآلاف على الفرار وهناك نقص في الملاجئ والخيام

دولي

روبيو: ضربة وفد (حماس) بقطر لن تؤثر على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

روبيو: ضربة وفد (حماس) بقطر لن تؤثر على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية
ماركو روبيو - وزير الخارجية الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، السبت، إن الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة (حماس) المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة لن يُحدث أي تغيير في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.

وأضاف روبيو، للصحفيين قبل مغادرته إلى إسرائيل وبريطانيا: "من الواضح أننا لم نكن راضين عنها، والرئيس دونالد ترامب لم يكن راضيًا عنها"، على حد تعبيره.

واستطرد: "لن يُغير ذلك طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، ولكن سيتعين علينا مناقشة الأمر، وفي المقام الأول ما تأثير ذلك" على الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارة إلى إسرائيل والمملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 13 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للخارجية الأمريكية لم يوضح مدة الزيارة في كل بلد.

والثلاثاء، شنت إسرائيل هجوما جويا على قيادة حركة (حماس) بالدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية "في كل مكان".

أخبار ذات صلة

روبيو: ضربة وفد (حماس) بقطر لن تؤثر على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

روبيو: ضربة وفد (حماس) بقطر لن تؤثر على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

لبيد: ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية &quot;ضربة موجعة&quot;

لبيد: ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية "ضربة موجعة"

تركيا: الاعتراف بجرائم إسرائيل في غزة خطوة نحو العدالة الدولية

تركيا: الاعتراف بجرائم إسرائيل في غزة خطوة نحو العدالة الدولية

نيويورك: مظاهرة حاشدة تطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

نيويورك: مظاهرة حاشدة تطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل

الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في أكبر مدن نيوزيلندا

الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة لفلسطين في أكبر مدن نيوزيلندا

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

رئيسة المفوضة الأوروبية: سنقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

رئيسة المفوضة الأوروبية: سنقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل

هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى 29 دولة أوروبية

هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش إلى 29 دولة أوروبية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الرام شمال القدس

الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند مدخل الرام شمال القدس

تنديداً بحرب الإبادة على غزة: آلاف الفنانين العالميين يقاطعون السينما الإسرائيلية

تنديداً بحرب الإبادة على غزة: آلاف الفنانين العالميين يقاطعون السينما الإسرائيلية

انطلاق أول سفن أسطول الصمود من تونس إلى قطاع غزة

انطلاق أول سفن أسطول الصمود من تونس إلى قطاع غزة

إصابات باقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس

إصابات باقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس

الصحة بغزة: نقص خطير بوحدات الدم وتراجع حملات التبرع لتفشي المجاعة

الصحة بغزة: نقص خطير بوحدات الدم وتراجع حملات التبرع لتفشي المجاعة

مستوطنون يهاجمون تجمعاً بدوياً قرب بلدة جبع شرق القدس المحتلة

مستوطنون يهاجمون تجمعاً بدوياً قرب بلدة جبع شرق القدس المحتلة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 64803

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 64803

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

منوعات

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

تصاعد الحرب بين عمرو أديب ومرتضى منصور والأخير يطالب محمد بن سلمان بالتدخل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

وفاء عامر ترد على اتهامها ببيع أعضاء لاعب الزمالك الراحل

فيلم &quot;صوت هند رجب&quot; يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

فيلم "صوت هند رجب" يفوز بجائزة الأسد الفضي بمهرجان البندقية الدولي

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول &quot;الصمود العالمي&quot; المتجه لغزة

الممثلة الفرنسية أديل إينيل تنضم لأسطول "الصمود العالمي" المتجه لغزة

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وفاة أسطورة الموضة العالمية جورجيو أرماني عن 91 عاماً

وسط الدموع والتصفيق.. &quot;صوت هند رجب&quot; يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

وسط الدموع والتصفيق.. "صوت هند رجب" يدوي في أرجاء مهرجان البندقية السينمائي

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

طبيب من خانيونس بطل رحلة شفاء الفنانة أنغام (صورة)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا (صور)

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

وفاة مخرج مصري شاب.. ترك رسالة غامضة: نرحل دون رغبتنا في الرحيل

إعلامي سعودي يهدي رونالدو &quot;ناقة&quot; احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" احتفالاً بخطوبته لجورجينا (فيديو)

عربي

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة

مراقبة المبنى لأكثر من عشر سنوات.. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدةعن محاولة الاغتيال بالدوحة

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

شهيد جرّاء غارة إسرائيلية على عيترون جنوب لبنان

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة

الحوثيون يعلنون تنفيذ ضربات في يافا المحتلة