روبيو: ضربة وفد (حماس) بقطر لن تؤثر على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية



ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارة إلى إسرائيل والمملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 13 و18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للخارجية الأمريكية لم يوضح مدة الزيارة في كل بلد.





والثلاثاء، شنت إسرائيل هجوما جويا على قيادة حركة (حماس) بالدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية "في كل مكان".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، السبت، إن الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة (حماس) المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة لن يُحدث أي تغيير في العلاقات بين تل أبيب وواشنطن.وأضاف روبيو، للصحفيين قبل مغادرته إلى إسرائيل وبريطانيا: "من الواضح أننا لم نكن راضين عنها، والرئيس دونالد ترامب لم يكن راضيًا عنها"، على حد تعبيره.واستطرد: "لن يُغير ذلك طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، ولكن سيتعين علينا مناقشة الأمر، وفي المقام الأول ما تأثير ذلك" على الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب.