كاتس يصف الهجمات الإسرائيلية على الأبراج والعمارات في غزة بـ"إعصار هوريكان"

رام الله - دنيا الوطنوصف وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، مساء السبت، الهجمات على مدينة غزة بـ"إعصار هوريكان"، فيما يواصل الجيش، منذ الفجر، تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية ومدارس أممية.وقال كاتس، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إعصار هوريكان مستمر في ضرب غزة، وانهار برج النور الإرهابي، واضطر سكان غزة إلى الإخلاء والنزوح جنوبا"، على حد زعمه.والهوريكان؛ إعصار مداري يتشكّل فوق المحيط الأطلسي مع رياح مستمرة لا تقل سرعتها عن 119 كيلومترا في الساعة.وأمس، دمر جيش الاحتلال برج "النور" السكني في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن تشريد مئات الفلسطينيين الموجودين داخله وفي خيام ملاصقة له.وأضاف كاتس: "نواصل ضرب البنية التحتية للمراقبة بغزة، ونمهد الطريق للحرب البرية حتى يتم إخضاع حركة حماس وتحرير جميع المخطوفين (الأسرى)".ومنذ فجر السبت، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية وثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة، ضمن خطته لاحتلال المدينة بالكامل، في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع بدعم أمريكي.