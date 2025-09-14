"الدفاع المدني" بغزة: إسرائيل شردت 6 آلاف فلسطيني إثر قصف منازلهم السبت

رام الله - دنيا الوطنقال الدفاع المدني بقطاع غزة، إن أكثر من ستة آلاف فلسطيني أصبحوا مشردين بلا مأوى بعد استهداف الجيش الإسرائيلي لمنازلهم، السبت، ضمن خطته لاحتلال المدينة بالكامل، في إطار الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع بدعم أمريكي.وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن "أكثر من ستة آلاف مواطن أصبحوا مشردين بلا مأوى بعد استهداف منازلهم اليوم".وأشار بصل، إلى أن "الاحتلال حذر (سكان) بعض البنايات عبر اتصالات مسبقة، لكنه استهدف منازل أخرى لم يتم إنذارها، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى".وأضاف أن "سكان مدينة غزة يعيشون الآن ظروفا معيشية بالغة الصعوبة في ظل الحصار والقصف المستمر".ولفت إلى أن "أكثر من مليون إنسان في المدينة مهددون بالموت نتيجة السياسات الإسرائيلية الحالية من قصف وتدمير".كما حذر بصل، من أن "آلاف الأطفال في غزة حياتهم مهددة بالموت بسبب التجويع، وانعدام المقومات الأساسية للعيش، وتدهور الأوضاع الإنسانية".ومنذ فجر السبت، واصل الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليات تدمير ممنهجة استهدفت مباني وأبراج سكنية وثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة غزة.