الاحتلال يكثّف قصفه ويدمّر منازل وأبراجاً سكنية في مدينة غزة





وطالت الغارات مدارس "الست سورة" و"شحيبر" و"العالية" في محيط سويدي الشاطئ، إلى جانب استهداف واسع لمنازل وأبراج بينها عمارة الدلو قرب مركز الشرطة القديم، عمارة كريزم ومبنى البريد القديم في شارع حميد، عمارة حرز قرب أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ، وبرج النور في محيط وزارة التربية والتعليم بحي تل الهوا، إضافة إلى مبانٍ أخرى بينها مبنى التلفزيون القديم ومبنى النيابة العامة ومقار أمنية.



وأسفر القصف عن تسجيل عدد من الشهداء، بينهم أربعة جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة لظن في حي الصبرة، وشهيدان في مربع الشنتف قرب مفترق الجلاء مع العيون، إلى جانب عشرات الجرحى.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، محمود بصل، إن أكثر من 6 آلاف مواطن أصبحوا مشردين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم خلال القصف.



وأوضح بصل أن بعض السكان تلقوا اتصالات تحذيرية قبل استهداف بناياتهم، فيما استهدفت منازل أخرى من دون سابق إنذار.



وأضاف أن سكان المدينة يواجهون أوضاعاً معيشية بالغة الصعوبة في ظل الحصار والقصف المستمر.



وأشار بصل إلى أن أكثر من مليون إنسان في مدينة غزة مهددون بالموت نتيجة القصف والتدمير، محذراً من أن آلاف الأطفال حياتهم في خطر بسبب التجويع وانعدام مقومات الحياة وتدهور الأوضاع الإنسانية.



رام الله - دنيا الوطنكثف جيش الاحتلال، قصفه على مدينة غزة مستهدفاً مباني وأبراجاً سكنية وثلاث مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ضمن عمليات تدمير ممنهجة طالت مختلف أحياء المدينة.