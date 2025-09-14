شؤون فلسطينية

شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة

جانب من مجازر الاحتلال بحق المدنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد 11 مواطنا بينهم منتظرو مساعدات، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، برصاص وقصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة غزة، وشمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد سبعة مواطنين، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال مبنى سكنيا في حي الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أربعة مواطنين استشهدوا، وأصيب العشرات برصاص الاحتلال، أثناء انتظارهم المساعدات شمال مدينة رفح.

وأشارت إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 35 آخرين، جراء القصف المستمر على مدينة غزة منذ صباح اليوم، ولا تزال الحالات تصل حتى هذه اللحظة. كما يتواصل قصف الاحتلال المدفعي تجاه عدة مناطق جنوب خان يونس.

ويواصل الاحتلال تفجير ونسف المنازل في شمال القطاع ومدينة غزة، في مسعى لإجبار المواطنين على النزوح القسري إلى الجنوب.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 64,803 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 164,264 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

