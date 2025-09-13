شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: نقص خطير بوحدات الدم وتراجع حملات التبرع لتفشي المجاعة

رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الصحة بغزة، السبت، من نقص خطير في وحدات الدم بمستشفيات القطاع، وسط تراجع حملات التبرع جراء تفشي سوء التغذية الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية، موجهة نداء عاجلا للجهات المعنية بالتدخل وتعزيز أرصدة وحدات الدم.

وقالت الوزارة في بيان: "بنوك الدم في المستشفيات تُعاني من نقص حاد وخطير في وحدات الدم ومكوناته". وتابعت: "نوعية الإصابات الخطيرة التي تصل للمستشفيات تتطلب وحدات إضافية من الدم لإنقاذ الحياة".

وأشارت إلى أن الاحتياج اليومي من وحدات الدم ومكوناته يزيد عن 350 وحدة، لافتة إلى تراجع مصادر تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته بما فيها حملات التبرع المجتمعية نظرا لتفشي المجاعة وسوء التغذية.

وطالبت الوزارة كافة الجهات المعنية بضرورة التدخل لـ"تعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في مستشفيات القطاع".

ومرارا، وجهت الوزارة نداءات حذرت فيها من خطورة النقص الحاد في وحدات الدم على حياة المرضى والجرحى الفلسطينيين، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي التي ينجم عنها مئات الجرحى الذين هم بحاجة إلى وحدات دم.

ومع تفشي المجاعة، عجز كثير من المواطنين عن التبرع بالدم بسبب سوء التغذية حيث كانوا يشكلون المصدر الأخير للحصول على تلك الوحدات وسط اشتداد الحصار الإسرائيلي.

وإضافة إلى العجز الكبير في وحدات الدم، يعاني القطاع الصحي بغزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بسبب الإغلاق الإسرائيلي شبه الكامل للمعابر منذ آذار/ مارس الماضي أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الإبادة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا بينهم 145 طفلا، حتى السبت.

