لبيد: ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية "ضربة موجعة"

رام الله - دنيا الوطنقال يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن ما تردد بشأن مقترح مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل "ضربة موجعة لاتفاقيات السلام".وقال لبيد في تغريدة على منصة (إكس)، السبت إن "التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية".وأضاف لبيد: "لقد زعزعت هذه الحكومة مكانتنا الدولية. مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان".في وقت سابق، وصف لبيد نتائج استطلاع أجرته وكالتا (رويترز) و(إبسوس) بأنها تعكس بوضوح تدهور صورة إسرائيل في الغرب، إذ أشار الاستطلاع إلى أن:59% من الأميركيين يرون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة كان مبالغا فيه.65% من المشاركين يطالبون الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة سكان غزة في مواجهة الجوع.بينما عارض ذلك التوجه 28% فقط.