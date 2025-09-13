عربي

مصر تعلن عن اتصالات مكثفة قبل انعقاد قمة الدوحة

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصر، السبت، عن اتصالات مكثفة مع مسؤولين بدول عربية وإسلامية استعدادا للقمة التي تستضيفها قطر بعد يومين لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي بالدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن "الاتصالات جرت بين وزيرها بدر عبد العاطي ونظيريه السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان، إضافة إلى ‎ نائب رئيس وزراء وزير خارجية باكستان ‎محمد إسحاق دار".

وأضافت أن الاتصالات جاءت "في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وفى اطار التنسيق المشترك مع دول الإقليم قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة (الاثنين المقبل)".

وأردف البيان، أن الاتصالات "تناولت تقييم الأوضاع الراهنة، حيث تبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات السياسية والأمنية الجسيمة التي تواجه المنطقة وتداعيات الاحداث الأخيرة".

وتابع أن الاتصالات تناولت كذلك "ضرورة مواصلة التنسيق في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية".

ونقل البيان عن الوزراء "تأكيدهم على أهمية تضامن الدول العربية والإسلامية في هذا المنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، وضرورة مواصلة تنسيق المواقف بما يحقق المصالح العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة".

واليوم السبت، قال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان نشرته الخارجية القطرية، إن الدوحة "ستستضيف الاثنين القادم، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضاف أن القمة "ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد"، دون توضيح تفاصيل بشأن هذا المشروع المرتقب.

والثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا على قيادة حركة (حماس) بالدوحة، الأمر الذي أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

فيما أعلنت (حماس) نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واسشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، وثلاثة مرافقين.

وأدى الهجوم إلى استشهاد خمسة من أعضاء (حماس) ومسؤول أمني قطري، كانوا يناقشون صفقة جديدة اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء حرب الإبادة في غزة، حيث قتلت إسرائيل أكثر من 64 ألف شخص منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتُعد قطر ومصر وسيطان رئيسيان في المفاوضات لإنهاء الحرب.

