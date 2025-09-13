غزة: سبع وفيات بينهم طفلان نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنسجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم السبت، سبع حالات وفاة، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات الـ24 الماضية.وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 420، من بينها 145 طفلا.ومنذ إعلان (IPC)، سجلت 142 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلا.يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة إلى المستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.يُذكر، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/ مارس وحزيران/ يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.